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Общество

Нижегородских водителей попросили отказаться от поездок из-за метели и гололедицы

12 февраля 2021 20:18  [39] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Нижегородских водителей попросили отказаться от поездок из-за метели и гололедицы, сообщает пресс-служба ГУ ВВД России по Нижегородской области.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области обращает внимание всех участников дорожного движения на ухудшение дорожной ситуации в связи с наблюдающимся обильным снегопадом, провоцирующим снежные заносы, гололедицу, ухудшение видимости до 500 метров.

В Госавтоинспекции призывают автомобилистов строго соблюдать скоростной режим. В частности, проблематичны спуски и подъёмы.

Пешеходов также просят быть внимательными при переходе дороги в условиях плохой видимости.

Напомним, что c 12 по 14 февраля в регионе ожидается ухудшение погодных условий. Метель может стать причиной чрезвычайных ситуаций.

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Теги:
Автомобили ГИБДД ДТП
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