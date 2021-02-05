Нижегородских водителей попросили отказаться от поездок из-за метели и гололедицы Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Нижегородских водителей попросили отказаться от поездок из-за метели и гололедицы, сообщает пресс-служба ГУ ВВД России по Нижегородской области.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области обращает внимание всех участников дорожного движения на ухудшение дорожной ситуации в связи с наблюдающимся обильным снегопадом, провоцирующим снежные заносы, гололедицу, ухудшение видимости до 500 метров.

В Госавтоинспекции призывают автомобилистов строго соблюдать скоростной режим. В частности, проблематичны спуски и подъёмы.

Пешеходов также просят быть внимательными при переходе дороги в условиях плохой видимости.

Напомним, что c 12 по 14 февраля в регионе ожидается ухудшение погодных условий. Метель может стать причиной чрезвычайных ситуаций.