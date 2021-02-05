Доследственная проверка организована на месте схода товарных вагонов в Нижегородской области Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Доследственная проверка организована на месте схода товарных вагонов в Нижегородской области, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Как отметил собеседник агентства, в настоящее время на место происшествия выехали следователи, которые выясняют все обстоятельства железнодорожного инцидента.

Напомним, что вечером 12 февраля около 18:10 на железнодорожном переезде Ветлужская - Шеманиха в Краснобаковском районе Нижегородской области в хвостовые вагоны грузового поезда врезался легковой автомобиль.

В результате столкновения произошел сход восьми железнодорожных вагонов.