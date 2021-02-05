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Общество

Поезда задерживаются из-за схода товарных вагонов на ж/д переезде в Нижегородской области

12 февраля 2021 21:12  [91] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Поезда задерживаются из-за схода товарных вагонов на ж/д переезде в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГЖД.

В связи с ЧП задержан пассажирский поезд №90 Нижний Новгород - Воркута на 2 часа 30 минут. Маршрут пригородных поездов №6534 сообщением Нижний Новгород - Урень и №6657 сообщением Шахунья - Урень сокращён до станции Уста.

Как сообщалось ранее, восемь вагонов грузового поезда сошли у железнодорожного переезда ст. Шеманиха в Нижегородской области из-за грубого нарушения ПДД автомобилистом. Прямо в движущийся состав на железнодорожном переезде между станциями Ветлужская и Шеманиха автомобиль марки Land Rover.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. На месте ЧП работают следователи транспортной прокуратуры.

Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО "РЖД" создан оперативный штаб.

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Теги:
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