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Происшествия

Около 1,5 млн рублей составил ущерб от действий нижегородского лже-ремонтника техники

13 февраля 2021 13:34  [103] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Около 1,5 млн рублей составил ущерб от действий нижегородского лже-ремонтника техники . Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно предоставленной информации, следователи уже возбудили в отношении мужчины уголовные дела.

Предварительно удалось установить, что мужчина размещал на различных городских интернет-площадках объявления об оказании услуг по ремонту бытовой, компьютерной техники и сотовых телефонов.

После этого он приходил домой к так называемым "клиентам" и обозначал стоимость своих услуг по ремонту техники. В случае же, если граждане соглашались на проведение ремонта, он забирал технику и предоплату. После этого мужчина пропадал и на связь не выходил, а имущество граждан относил в комиссионные магазины или ломбарды.

В настоящее время установлена причастность 29-летнего мужчины к 26 случаям кражи имущества. Общий ущерб от действий злоумышленника составил около 1,5 млн рублей.

Следствие в отношении мужчины продолжается.

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Теги:
Кража МВД
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