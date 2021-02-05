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Экономика

Более 2 млрд рублей выделено на заключение соцконтрактов в Нижегородской области

13 февраля 2021 17:27  [65] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 2 млрд рублей выделено из регионального и федерального бюджетов на заключение социальных контрактов в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство социальной политики региона.

По словам министра ведомства Юрия Хаброва, более 21 тысячи соцконтрактов планируется заключить в Нижегородской области в 2021 году.

"Социальный контракт является одним из перспективных инструментов по оказанию гражданам социальной помощи в преодолении трудной жизненной ситуации. Из выделенных региону 2 млрд рублей более 0,3 млрд будут направлены на выплаты по 11 тыс социальных контрактов, заключенным еще в прошлом году", - отметил Юрий Хабров.

Чиновник также отметил, что "социальный контракт, действительно, является действенным инструментом для выхода из бедности, повышения и стабилизации уровня дохода".

Юрий Хабров также добавил, что в текущем году в связи с экономической ситуацией планируется сместить акцент в сторону контрактов на развитие ИП и самозанятости граждан.

Напомним, что Нижегородская область является лидером по числу заключенных социальных контрактов среди субъектов-пилотов по итогам 2020 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время визита в регион в ходе рабочей встречи в регион.

Ранее также сообщалось, что Нижегородская область в 2021 году увеличит финансирование соцконтрактов на 17%. В 2020 году на реализацию мероприятий в рамках социального контракта в Нижегородской области было направлено 1,78 млрд рублей.

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