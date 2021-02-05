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Общество

Расчистку федтрасс в Нижегородской области осуществляют 77 единиц техники

13 февраля 2021 16:47  [102] Общество

Фото: предоставлено ФКУ Упрдор

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Расчистку федеральных трасс в Нижегородской области осуществляют 77 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Москва – Нижний Новгород".

Согласно полученной информации, предпринимаются все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного и безопасного проезда по федеральным трассам, имеющимся в Нижегородской области. Дорожные службы работают в усиленном режиме.

Всего для расчистки о снега трасс М-7 "Волга", Р-177 "Поветлужье" и Р-158 в Нижегородской области 13 февраля используется 77 единиц спецтехники. При этом уборка трасс осуществляется непрерывно. Так, за 12 февраля для обработки дорог было использовано свыше 1100 тонн противогололедных материалов.

Сейчас на трассах работают комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы со снегоочистительным оборудованием и погрузчики. На сложных подъемах дежурят тягачи в помощь фурам и автомашинам.

"По состоянию на 16:00 серьезных затруднений на трассах нет, но наблюдается плотный поток транспорта на участке трассы М-7", - говорится в сообщении ФКУ Упрдор.

Напомним, что сохранение метели прогнозируется в Нижегородской области вплоть до 14 февраля. За два дня обильного снегопада из Нижнего Новгорода было вывезено более 25 тысяч кубометров снега. Работы по очистке города от снега продолжаются и днем, и ночью.

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Теги:
м7 пробки Снег
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