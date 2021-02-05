Военную технику привлекли для расчистки нижегородских дорог Общество

фото: прес-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Военную технику привлекли для расчистки нижегородских дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, для расчистки снежных накатов на дорогах в ночь на 14 февраля потребовалось привлечь инженерную технику. Её выделила воинская часть, которая дислоцируется в Кстовском районе.

Работы проводились в ночное время. Автопоезда сопровождали сотрудники ДПС. В ночь на понедельник военный грейдер также будет работать в Нижегородском районе – на Родионова и Казанском шоссе.

Всего в ночь работало около 330 единиц техники. За сутки с улиц вывезено 21,7 тыс. кубометров снега, с начала снегопада – более 45 тыс. кубометров.

Отмечается, что за 12 и 13 февраля в Нижнем Новгороде выпало 30 мм осадков. Высота снежного покрова превысила 75 см.

Как сообщалось ранее, чтобы администрация города имела возможность оперативно привлекать дополнительные ресурсы к уборке города от снега, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев объявил режим ЧС.