Зимние игры организовали в Приокском районе Нижнего Новгорода Общество

фото предоставлено организаторами

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Жители Приокского района Нижнего Новгорода и представители ТОС "Мегаполис", несмотря на морозный день, активно провели время на самой популярной площадке микрорайона - на улице Голованова, напротив дома 37а, у школы №32. Как сообщают организаторы мероприятия.

Так, в рамках дня всех влюбленных для семей с детьми организовали катания на ледянках и ватрушках, построили снежную стену и провели шуточный бой снежками.

По словам родителей, мороз - не помеха для гуляния с детьми, особенно в такой приятный праздник.

Кроме того, для поддержания своего здоровья активисты клуба "Идем за здоровьем" проводили тренировку по скандинавской ходьбе, а юные хоккеисты оттачивали приёмы.

Отметим, в этот день на детской площадке собрались около 30 человек, после они все получили памятные валентинки.

Как сообщалось ранее, жители нижегородского Сормова добавили своим дворам романтики, а в центре Нижнего Новгорода в День всех влюблённых раздают воздушные "сердца-валентинки".