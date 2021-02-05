Проект расчистки рек Имза и Княгинка в Нижегородской области разработают к июню Общество

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Проект расчистки рек Имза и Княгинка в Нижегородской области разработают к июню. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, областным министерством экологии и природных ресурсов начата реализация программы "Расчистка водных объектов".

Так, проведён аукцион на право проведения работ по созданию проектной документации на расчистку реки Имза и ее притока - реки Княгинки в Княгининском районе. Подрядчиком выбрано ООО "Научно-производственное объединение "СИСТЕМА" (Краснодар). В настоящее время уже начаты изыскательские работы. Документация должна быть готова к середине 2021 года.

Работы проводятся при поддержке Федерального агентства водных ресурсов. Их стоимость составляет чуть более 3 млн рублей.

По словам замначальника управления природопользования, начальник отдела водопользования, гидротехнических сооружений регионального минэкологии Константина Гнидина, всего к расчистке планируется 7,8 км. рек, что позволит улучшить качество жизни порядка 150 тыс. человек.

Полевые изыскания с учетом погодных условий займут порядка двух недель.

В администрации Княгининского района планируют синхронизировать реализацию сразу двух проектов - расчистку Имзы и Княгинки и благоустройство прилегающей территории, которое будет проходить в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В частности, разработан комплекс рекреационных зон, зон отдыха и территорий, наполненных смысловой нагрузкой. В этом году планируется подача заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды "Малые города и исторические поселения".

"Благодаря этому нам удастся привести в порядок свыше 6,5 гектара земли", - поделился глава местного самоуправления Княгининского района Дмитрий Тараканов.

Напомним, в Нижегородской области реализуется федеральная программа "Сохранение уникальных водных объектов" в рамках нацпроекта "Экология". По программе расчистят русла рек Тёша, Сатис и Вичкинза в рамках мероприятий по развитию Саровско-Дивеевского кластера.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране в 2019 году.