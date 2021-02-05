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Провал грунта произошел на жилой улице в Павловском районе

15 февраля 2021 08:42  [148] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Провал грунта произошел на жилой улице в Павловском районе Нижегородской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно предоставленной информации, инцидент произошел накануне - 14 февраля в 21:15 в деревне Бабасово Павловского района Нижегородской области.

Карстовый провал имеет глубину около 5 метров, длину - около 10 метров. Отмечается, что провал произошел всего лишь в трех метрах от жилого дома, который используется как дачный, и в 100 метрах от ближайшего жилого дома.

"Угрозы населенному пункту нет. Погибших пострадавших нет", - говорится в сообщении регионального МЧС.

Напомним, что в апреле 2020 года в регионе произошло три карстовых провала. "Все произошло в лесу, недалеко от дороги, поэтому никто не пострадал", - рассказали очевидцы.

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