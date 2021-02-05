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Общество

Пробки в Нижнем Новгороде вновь достигли 9 баллов

15 февраля 2021 09:06  [76] Общество

Фото: https://yandex.ru/maps

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пробки в Нижнем Новгороде вновь достигли 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные портала Яндекс.

Согласно информации, сильные заторы наблюдаются на улицах Белинского, Алексеевской, Звездинке, Ванеева, Республиканской, РОдионова, Надежды Сусловой, Пролетарской, Сергея Акимова, Советской, Горной, 40 лет Октября, проспекте Гагарина, Анкудиновском шоссе и Нижне-Волжской набережной.

Ситуация на подъездах и съездах к мостам в Нижнем Новгороде также является сложной. Так, затруднено движение на метромосту в сторону верхней части города. Плотное движение по направлению в центр города и на Канавинском мосту.

Ранее сообщалось, что проезд фур по Мызинскому мосту в непогоду может быть запрещен. В течение 12 февраля мост три раза перекрывали для прометания, два раза просыпали реагентами. Начиная с 06:00, с моста было вытащено около 40 фур.

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Теги:
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