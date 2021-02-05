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Экономика

Экономист банка "Открытие" Максим Петроневич прокомментировал ключевую ставку ЦБ РФ

15 февраля 2021 09:20  [31] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"По итогам заседания 12 февраля Совет директоров Банка России ожидаемо принял решение оставить ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%", - заявил старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич, комментируя итог заседания Совета директоров Банка России 12 февраля.

По его словам, такое решение было вызвано наблюдаемым ускорением роста цен под воздействием переноса в потребительские цены ослабления рубля и всплеска розничных цен на отдельные потребительские товары. С учетом риска продолжения роста мировых цен на продовольствие, возможного в условиях избытка ликвидности, и в ответ на новые ограничения мировой торговли, баланс проинфляцинных и дезинфляционных рисков восстановился.

"Обновленный прогноз Банка России в отношении роста потребительских цен в 2021 г. (3,7-4,2%) теперь почти симметрично распределен вокруг целевого уровня, в то время как в декабре коридор был смещен в сторону уменьшения и составлял 3,5-4,0%. При этом Банк России отметил более высокие темпы восстановления экономики и допустил, что восстановление экономики к докризисному уровню может произойти ранее – в конце 2021 г., а не в середине 2022 г. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на своей пресс-конференции заявила, что при развитии ситуации в соответствии с текущим представлением базового прогноза цикл снижения ставки можно считать законченным", - сказал Петроневич.

Эксперт добавил, что Банк России уточнил, что в ближайшее время мягкая денежно-кредитная политика будет сохранена, при этом сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике будут определяться с учетом текущих тенденций в экономике, "фактической и прогнозной динамики инфляции относительно цели", а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

"Решение Банка России в целом соответствует духу тезисов, упомянутых в вышедшем 9 февраля докладе МВФ. В документе отражено, что Банк России "рассматривает интервал инфляции от 3,5% до 4% на конец 2021 г. (прежняя оценка регулятора) как согласующийся с целевым ориентиром" и "уделяет значительное внимание" динамике инфляционных ожиданий, высоким темпам роста кредитования и ситуации в отраслях потребительского спроса, которые, по оценке Банка России, затронуты спадом в относительно небольшой степени. Это может поддерживать "выжидательный подход" при формировании денежно-кредитной политики", - отметил старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие".

По его мнению, курс доллара не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку без изменений, как и курс единой европейской валюты. "При этом в пятницу наблюдается достаточно сильное ослабление рубля, вызванное опасением ужесточения санкционной политики в отношении России, что, вероятно, затмевает собой решение ЦБ РФ по значимости для рыночных игроков. Трехлетние ОФЗ не отреагировали на решение регулятора. На рынке ОФЗ также наблюдаются движения, связанные с опасением новых санкций – в течение всей текущей недели наблюдается рост доходностей", - сказал Максим Петроневич в заключение.

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Теги:
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