Более 3 кг наркотиков изъято на трассе М-7 в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 3 кг наркотиков изъято на трассе М-7 в Нижегородской области. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Согласно информации, еще в январе 2021 года при досмотре личного автомобиля на 348 километре автодороги М-7 "Москва-Уфа" в Володарском районе области у жителя города Казань было обнаружено более 3 кг наркотических средств.

Отмечается, что пакет с наркотическим веществом был изъят, а в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что более 8 кг наркотиков изъяли у 20-летних нижегородцев. Сначала молодых людей задержали в лесном массиве в районе улицы Хальзовской. Потом оперативники нашли два тайника с наркотическими средствами: а-пирролидиновалерофенон и мефедрон.