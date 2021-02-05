Свет и воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет и воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода из-за проведения плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства 15 февраля 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.

Так в Сормовском районе, с 9:00 временно прекращено электроснабжение дома №2 по ул. Гаугеля. Свет включат к 13:00.

Кроме того, жители домов №№20А, 21, 22, 23 сегодня с 10:00 остались без холодной воды. Водоснабжение возобновится только к 22:00.

В Канавинском районе - с 10:00 до 15:00 будет отключено горячее водоснабжение по адресам: ул. Октябрьской Революции, 40, 42, ул. Витебская, 7, 9.

Напомним, что восемь домов и одна школа остались без света в Нижнем Новгороде 12 февраля.