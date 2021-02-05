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"Лукойл" бесплатно предоставляет топливные карты волонтерам, помогающим в эпидемию COVID-19

15 февраля 2021 11:35  [99] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" бесплатно предоставляет топливные карты волонтерским организациям, помогающим в эпидемию COVID-19.

Об этом начальник управления по работе с федеральными органами власти и общественными организациями ПАО "Лукойл", заместитель председателя комитета по энергетической политике и энергоэффективности Российского союза промышленников и предпринимателей Юрий Станкевич заявил в ходе круглого стола "Роль бизнеса в поддержке системы здравоохранения в условиях пандемии", который прошел 10 февраля в Торгово-промышленной палате региона.

Согласно информации, его программа включала обсуждение потребностей системы здравоохранения в контексте вызовов глобальной пандемии, привлечения внебюджетного финансирования для повышения качества и доступности услуг, а также участие бизнеса в поддержке системы здравоохранения региона в этих условиях.

В мероприятии приняли участие заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Алексей Мозалев, заместитель министра социальной политики Нижегородской области Сергей Клементьев, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Нижегородской области Алексей Алехин.

Безнес-сферу региона представляли руководители крупных предприятий, которые активно включились в борьбу с пандемией и ее последствиями - ПАО "Лукойл", АО "Выксунский металлургический завод", "Филип Моррис Интернэшнл" в России, ПАО "Мегафон", Росбанк, ПАО "Т Плюс", Ассоциации "Нижегородский ресторанный альянс".

Участники круглого стола обсудили потребности системы здравоохранения в контексте вызовов глобальной пандемии, вопросы, связанные с привлечением внебюджетного финансирования для повышения качества и доступности услуг, а также участие бизнеса в поддержке системы здравоохранения региона в этих условиях, поделились лучшими практиками.

Как отметил в своем выступлении Юрий Станкевич, бизнес должен помогать в решении проблем здравоохранения, которые выявила пандемия. Он рассказал, какие действенные инструменты и практики применяются в ПАО "Лукойл", где значимая поддержка системе здравоохранения оказывается на постоянной основе в рамках соглашения о сотрудничестве с органами власти в регионах присутствия.

"В период пандемии "Лукойл" был в числе первых, кто отозвался на общую беду и включился в процесс борьбы с распространением коронавирусной инфекции: осуществлялось доукомплектование медицинских учреждений в регионах средствами индивидуальной защиты, дорогостоящими медикаментами и оборудованием. Около 450 тыс литров бензина и дизельного топлива было безвозмездно выделено бригадам скорой помощи в ряде регионов России, в частности в республиках Коми и Татарстан, а также в Нижегородской области", - сказал он.

"Лукойл" бесплатно заправляет автотранспорт волонтерских организаций, помогающих уязвимым группам жителей Нижегородской области, а также в республиках Карелия, Удмуртия, Краснодарском и Пермском краях, Астраханской и Воронежской областях. Юрий Станкевич особо отметил готовность Компании продолжать оказание помощи системе здравоохранения в соответствии с запросами, которые формируют органы власти региона.

Замминистра здравоохранения Нижегородской области Алексей Мозалев особо подчеркнул во время своего выступления о противостоянии системы здравоохранения региона пандемии COVID-19, что во многом благодаря именно помощи бизнеса системе здравоохранения удалось выстоять и поблагодарил предприятия, продолжающие оказывать помощь по организации вакцинации в регионе.

Завершился круглый стол обсуждением примеров лучших практик и конкретных примеров работы в условиях пандемии среди присутствующих представителей бизнес-сообщества региона и обменом наработанным опытом.

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