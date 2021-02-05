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Дома рядом с провалом грунта в Павловском районе переключены на резервное электропитание. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области.
Карстовый провал образовался на жилой улице в деревне Бабасово 14 февраля 2021 года. Он имеет глубину около 5 метров, длину - около 10 метров. Отмечается, что это случилось всего лишь в трех метрах от жилого дома, который используется как дачный, и в 100 метрах от ближайшего жилого дома. При этом никто не пострадал.
Как сообщили в администрации, сегодня утром было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Сейчас специализированные службы проводят работы по засыпке провала. За работами следит первый заместитель главы администрации Павловского района Игорь Баринов.
В ГУ МЧС России по Нижегородской области агентству добавили, что угрозы населенному пункту нет. Движение транспорта рядом с провалом грунта перекрыто, организованы пути объезда. Дежурство спасателей МЧС там не организовано.
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