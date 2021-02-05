Почти 50 млн рублей планируется направить на оформление Нижнего Новгорода к 800-летию Экономика

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 50 млн. рублей планируется направить на оформление Нижнего Новгорода к 800-летию. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной информации, на эту сумму планируется изготовить флаги, постеры, изобразительные полотна на световые консоли, информационные щиты. Все эти объекты планируется разместить на центральных улицах и проспектах города, в том числе и на ул. Бетанкура, Карла Маркса, около Дворца спорта и на пл. Комсомольской.

Закупку проводит департамент экономического развития администрации города. Отмечается, что город должен быть оформлен к празднику с момента заключения контракта в срок до 8 ноября 2021 года. Цена контракта составляет 49,8 млн рублей. Все средства будут выделены из городского и областного бюджетов.

Напомним, что подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода разделят на пять блоков. Это: "Реставрация 800", "Среда 800", "Символы 800", событийная программа и спецпроекты, а также блок, посвященный реализации таких городских проектов, как "Чистое небо", содержание территорий.

Ранее правительство региона пригласило другие страны на 800-летие Нижнего Новгорода.