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Общество

"Стригино" приняло первый после закрытия границ международный рейс

15 февраля 2021 13:55  [50] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Международный аэропорт Нижнего Новгорода "Стригино" принял первый после закрытия границ международный рейс. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта "Стригино".

Согласно информации, первый рейс из Еревана в Нижний Новгород был выполнен 13 февраля. Возможностью прилететь прямым регулярным рейсом из столицы Армении Еревана в Нижний Новгород воспользовались 92 пассажира.

Маршрут стал первым международным направлением из нижегородской воздушной гавани после длительного перерыва. Аэропорт получил право на осуществление международных рейсов с 8 февраля.

При этом из-за угрозы распространения коронавируса, Россия полностью закрыла международное авиасообщение с 27 марта 2020 года. Аэропорт Стригино принял последний в условиях карантина международный рейс 28 марта. Перелеты внутри страны не прекращались.

Напомним также, что на февраль запланированы вылеты из Нижнего Новгорода в Баку и Ош. А, начиная с марта 2021 года, можно улететь в Турцию и в Дубай.

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Теги:
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