Банк "Открытие" вошел в ТОП-5 банков по размеру портфеля кредитов ИП Бизнес

Банк Открытие вошел в ТОП-5 банков по размеру портфеля кредитов ИП

Банк "Открытие" стал четвертым среди кредитных организаций по объему займов, выданных индивидуальным предпринимателям. Таковы результаты исследования сервиса brobank.ru.

По данным сервиса на 1 января 2021 года, объем кредитов, выданных банком ИП, составил 27,8 млрд рублей. За год этот показатель увеличился на 19,7%. При этом общий рост портфеля всех участников рейтинга – ТОП-50 банков по объему портфеля ИП – составил 18,3%.

В абсолютном выражении портфель займов ИП банка "Открытие" за год вырос на 4,6 млрд рублей. Этот результат стал третьим на рынке.

В исследовании говорится, что рейтинг опирается на остатки на профильных счетах, которые отображены в отчетности банков по Форме 101, публикуемой на сайте Банка России. Как указывают авторы рейтинга, суммарная доля займов ИП его участников составляет 95,075% от всего рынка.