Роструд напомнил о единственной в 2021 году шестидневной рабочей неделе

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Государственная инспекция труда напоминает, что с 15 по 20 февраля будет единственная в этом году шестидневная рабочая неделя.
"Шестидневная рабочая неделя связана с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля", - говорится в сообщении ведомства.
Перемены в рабочем графике связаны с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. Выходными днями будут 21-23 февраля включительно.
Послепраздничная рабочая неделя станет трехдневной.
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