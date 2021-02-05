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Роструд напомнил о единственной в 2021 году шестидневной рабочей неделе

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Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Государственная инспекция труда напоминает, что с 15 по 20 февраля будет единственная в этом году шестидневная рабочая неделя.

"Шестидневная рабочая неделя связана с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля", - говорится в сообщении ведомства.

Перемены в рабочем графике связаны с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. Выходными днями будут 21-23 февраля включительно.

Послепраздничная рабочая неделя станет трехдневной.

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Теги:
Работа Роструд
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