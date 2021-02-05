Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 15 по 21 февраля 2021 года Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 15 по 21 февраля.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

16 февраля - спектакль по пьесе Рэя и Майкла Куни "Том, Дик и Гарри" - "Братишки" (16+);

17 февраля - спектакль по пьесе Дона Нигро "Дефлоресы" - "Шальная семейка" (16+);

18 февраля - спектакль по пьесе Ноэла Пирс Кауарда "Интимная комедия" (16+);

19 февраля - спектакль по пьесе Эдуардо де Филиппо "Филумена Мартурано" (12+);

20 февраля - спектакль по пьесе Рэя и Майкла Куни "Том, Дик и Гарри" - "Братишки" (16+);

21 февраля - спектакль по пьесе Алексея Житковского "Горка" (16+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

17 февраля — балет Петра Чайковского "Щелкунчик" (0+);

18 февраля - музыкальная комедия Гия Канчели "Ханума" (12+);

19 февраля — концертная программа "Вечер балета" (12+);

20 февраля - мюзикл Фредерика Лоу "Моя прекрасная леди" (12+);

21 февраля - балет Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь" (12+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

16 февраля - спектакль по пьесе Рэя Куни "№13" (16+);

17 февраля - спектакль по пьесе Рэя Нэша "Продавец дождя" (16+);

18 февраля - спектакль по пьесе Марка Камолетти - Бестолочь ("La bonne Anna") (16+);

19 февраля - спектакль по пьесе Оскара Уайльда "Саломея" (16+);

20,21 февраля - спекталь по пьесе Александра Сухово-Кобылина "Свадьба Кречинского" (12+);

21 февраля - спектакль по пьесе Александра Островского "Волки и овцы" (12+).

Нижегородский театр юного зрителя:

19,20 февраля - спектакль по пьесе Валентина Катаева "День отдыха" (12+);

21 февраля - спектакль по мотивам русской народной сказки "Летучий корабль" (6+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

18 февраля - спектакль по мотивам сказки "Морозко" (6+);

19 февраля - спектакль по мотивам сказки Сергея Аксакова "Аленький цветочек" (6+);

20,21 февраля - спектакль по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена "Дюймовочка".

Детский театр "Вера":

16 февраля - спектакль "Сказка о молодильных яблоках" (6+);

18, 19 февраля - спектакль по мотивам повести Александра Грина "Алые паруса" (12+);

20 февраля - спектакль по мотивам сказки Братьев Гримм - "Счастливый Ганс" (6+);

21 февраля - спектакль "Домик для царя зверей" (0+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:

21 февраля - музыкальная комедия "Небесный тихоход" (12+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

17 февраля - пластическая драматическая комедия "Мечты с поправкою на жизнь" (12+);

20 февраля - спектакль по пьесе Владимира Жеребцова "Подсобное хозяйство" - "Солдатики" (16+);

21 февраля - пластическая комедия с элементами немого кино "Шарло" (12+);

21 февраля - сказка "Как Настенька чуть кикиморой не стала" (6+).

Театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева:

20 февраля - мистическая танцевальная постановка по мотивам повести Н.Гоголя "Вий" — "Панночка" (12+);

21 февраля - рок-сказка кукольного отделения по мотивам романа Марка Твена "Принц и нищий" (16+);

21 февраля - музыкальная сказка кукольного отделения "Волшебное кольцо" (6+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича:

17 февраля - абонемент №7 "Музыкальная мансарда" (6+);

18 февраля - абонемент №22 "Camerata sinfonica" (6+);

19,20 февраля - абонемент №1 "Симфонии. Рядом с Бетховеном" (6+);

21 февраля - абонемент №11-А "По ступенькам музыкальных знаний" (0+).

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки:

21 февраля - вечер скрипичной музыки, концерт класса профессора Лукьяненко (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

18 февраля - программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), программа "Розетта" (12+), Вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);

19 февраля - программа "Космическая книга странствий" (6+), программа "В глубины Вселенной" на английском языке (12+), программа "Два стеклышка. Удивительный телескоп" (12+), программа "Звездное небо Нижнего" (12+), Вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);

20 февраля - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Чудеса на небесах" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), программа "Астрономическая азбука" (6+), лекция "Звездное небо зимы" (6+), лекция "Мифы о звездном небе" (12+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Небо зимы" (12+), обзорная экскурсия по планетарию (6+);

21 февраля - программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о космонавтике" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), программа "Рассвет космической эры" (12+), лекция "Небо нашего города"(12+); программа "Естественный отбор" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

Выставочный зал НГХМ (пл. Минина и Пожарского, 2/2): персональная выставка графики Александра Домничева "Нижегородские мотивы" (12+), седьмая выставка социокультурного проекта "Свобода творчества" (12+), выставка Владимира Дайбова "Очевидная действительность" (12+).

Дом Сироткина: обновленная экспозиция западноевропейского искусства (12+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+).

Усадьба Рукавишниковых: выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (6+); выставка к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума Петрова "Наследие Аввакума" (12+), выставка "Горьковский рубеж" (6+);

Музей русского патриаршества: выставка "Николай Угодник" (0+);

Арсенал: Выставка работ фотожурналиста и fashion-фотографа Жерара Юфера "Один день в музее" (0+).