Детсады в Нижнем Новгороде 20 февраля закроются на 1 час раньше Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Детсады в Нижнем Новгороде в субботу 20 февраля закроются на 1 час раньше. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

Напомним, что суббота 20 февраля в этом году является рабочим днем.

Школы города, где введен шестидневный график обучения, в субботу продолжат работу в обычном режиме.

Перемены в рабочем графике связаны с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. Выходными днями будут 21-23 февраля включительно.