Детсады в Нижнем Новгороде 20 февраля закроются на 1 час раньше

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Детсады в Нижнем Новгороде в субботу 20 февраля закроются на 1 час раньше. Об этом сообщили в городском департаменте образования.
Напомним, что суббота 20 февраля в этом году является рабочим днем.
Школы города, где введен шестидневный график обучения, в субботу продолжат работу в обычном режиме.
Перемены в рабочем графике связаны с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. Выходными днями будут 21-23 февраля включительно.
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