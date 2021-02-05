Проектный офис "Локомотивы роста" открыт в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: пресс-служба НРО партии

Проектный офис "Локомотивы роста" открыт в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает НРО партии "Единая Россия".

Согласно информации, открытие офиса прошло в рамках промышленного форума "Локомотивы роста", который проходит 15 февраля в столице ПФО. Проектный офис разместился на площадке технопарка "Анкудиновка"

По сообщению организаторов, данный офис позволит решить задачу более четкого администрирования в рамках партпроекта и объединить различные предприятия ПФО для обмена опытом, создания инициатив, совершенствующих законодательство, а также для выявлений высокоперспективных проектов и получения поддержки.

По словам координатора партпроекта, председателя Гордумы Олега Лавричева, "проектный офис должен стать точкой опоры для промышленников и предпринимателей".

"Здесь мы сможем проводить встречи и переговоры, обсуждать дальнейшие планы. Это площадка для обмена опытом и обсуждения инициатив. Еще одно направление работы – формирование окончательной промышленной карты Нижегородской области. Место выбрано не случайно – мы сможем взаимодействовать с резидентами технопарка для продвижения их инновационных проектов", - сказал он.

Федеральный координатор проекта, депутат Госдумы Денис Кравченко в свою очередь отметил, что выбранная для офиса площадка идеально соответствует духу проекта - она инновационная и перспективная.

"Задача офиса – координация, контроль, сбор данных и выявление наиболее перспективных проектов по всему округу, которые будут поддерживаться на федеральном уровне. Сегодня проектные офисы уже работают в других федеральных округах, и они доказали свою эффективность", - подчеркнул Денис Кравченко.