"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
15 февраля 2021 16:12  [83] "Женщины-предприниматели после пандемии хотят продолжения развития бизнеса", - исследование
15 февраля 2021 15:46  [108] Проектный офис "Локомотивы роста" открыт в Нижнем Новгороде
15 февраля 2021 14:04  [107] Банк "Открытие" вошел в ТОП-5 банков по размеру портфеля кредитов ИП
15 февраля 2021 11:35  [182] "Лукойл" бесплатно предоставляет топливные карты волонтерам, помогающим в эпидемию COVID-19
15 февраля 2021 09:20  [180] Экономист банка "Открытие" Максим Петроневич прокомментировал ключевую ставку ЦБ РФ
12 февраля 2021 17:39  [333] Банк "Открытие" разместил пятилетние облигации объемом 15 млрд рублей
12 февраля 2021 15:54  [464] "Красное Сормово" спустило на воду пятый из девяти сухогрузов для компании из Ростова-на-Дону
12 февраля 2021 09:03  [330] Виктория Денисова вошла в топ-3 первого в России рейтинга топ-менеджеров private banking
11 февраля 2021 12:45  [324] НПФ "Открытие" за 3 года выплатил клиентам более 28,6 млрд рублей пенсий
11 февраля 2021 10:17  [610] Банк "Открытие": 90% жителей ПФО не будут требовать от партнера отрицательный тест на COVID-19 на первом свидании
Бизнес

Проектный офис "Локомотивы роста" открыт в Нижнем Новгороде

15 февраля 2021 15:46  [108] Бизнес

Фото: пресс-служба НРО партии

Проектный офис "Локомотивы роста" открыт в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает НРО партии "Единая Россия".

Согласно информации, открытие офиса прошло в рамках промышленного форума "Локомотивы роста", который проходит 15 февраля в столице ПФО. Проектный офис разместился на площадке технопарка "Анкудиновка"

По сообщению организаторов, данный офис позволит решить задачу более четкого администрирования в рамках партпроекта и объединить различные предприятия ПФО для обмена опытом, создания инициатив, совершенствующих законодательство, а также для выявлений высокоперспективных проектов и получения поддержки.

По словам координатора партпроекта, председателя Гордумы Олега Лавричева, "проектный офис должен стать точкой опоры для промышленников и предпринимателей".

"Здесь мы сможем проводить встречи и переговоры, обсуждать дальнейшие планы. Это площадка для обмена опытом и обсуждения инициатив. Еще одно направление работы – формирование окончательной промышленной карты Нижегородской области. Место выбрано не случайно – мы сможем взаимодействовать с резидентами технопарка для продвижения их инновационных проектов", - сказал он.

Федеральный координатор проекта, депутат Госдумы Денис Кравченко в свою очередь отметил, что выбранная для офиса площадка идеально соответствует духу проекта - она инновационная и перспективная.

"Задача офиса – координация, контроль, сбор данных и выявление наиболее перспективных проектов по всему округу, которые будут поддерживаться на федеральном уровне. Сегодня проектные офисы уже работают в других федеральных округах, и они доказали свою эффективность", - подчеркнул Денис Кравченко.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph