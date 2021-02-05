Конкурс социальной рекламы "Безопасное движение" стартовал в Нижегородской области Общество

Конкурс социальной рекламы "Безопасное движение" стартовал в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Конкурс организован при поддержке регионального парламента совместно с Госавтоинспекцией.

Цель конкурса – привлечение внимания граждан к проблемам обеспечения безопасности дорожного движения и популяризации соблюдения правил дорожного движения, а также вовлечения студентов и школьников в сферу социального творчеств.

Прием заявок стартует 15 февраля и закончится 24 мая 2021 года. В конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и студенты. Итоги конкурса будут подведены до 24 мая 2021 года

Работы принимаются по следующим номинациям: "Лучшая визуализация основ безопасности дорожного движения (инфографика)", "Лучший макет плаката или лучший интернет-контент по основам безопасности дорожного движения", "Лучший видеоролик по основам безопасности дорожного движения", "Лучший аудиоролик по основам безопасности дорожного движения". Темы работ для участия в конкурсе: правила дорожного движения для пешеходов; правила дорожного движения для пассажиров; правила дорожного движения для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности (самокаты, электросамокаты, моноколеса и иные средства); использование световозвращающих элементов; иные темы, связанные с вопросами обеспечения безопасности дорожного движения.

Больше информации о конкурсе и его организаторах, конкурсных номинациях, порядке оформления, приема и оценки работ можно найти на сайте Законодательного собрания Нижегородской области.



"С каждым годом интенсивность движения транспорта на дорогах возрастает, а вместе с этим увеличивается и количество дорожно-транспортных происшествий. Особую тревогу вызывает рост числа пострадавших детей, поэтому важную роль в предупреждении травматизма на дорогах играет ознакомление ребят с правилами дорожного движения. Благодаря конкурсу мы заставляем подрастающее поколение лишний раз задуматься о безопасности на дорогах, а также рассказать об этом сверстникам и родителям", - сказал председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.