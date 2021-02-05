Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
Новая схема на Циолковского
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
15 февраля 2021 16:55  [47] Первую в мире тест-систему для выявления британского штамма коронавируса создали в России
15 февраля 2021 15:57  [191] Комплекс апартаментов и технопарк могут появиться на пл. Сенной в Нижнем Новгороде
15 февраля 2021 15:55  [93] Конкурс социальной рекламы "Безопасное движение" стартовал в Нижегородской области
15 февраля 2021 15:33  [106] Слой снега в Нижнем Новгороде в выходные составил около 1 метра
15 февраля 2021 15:01  [148] До 90% месячной нормы снега выпало в Нижегородской области в выходные
15 февраля 2021 15:00  [604] Детсады в Нижнем Новгороде 20 февраля закроются на 1 час раньше
15 февраля 2021 14:31  [148] Роструд напомнил о единственной в 2021 году шестидневной рабочей неделе
15 февраля 2021 13:56  [391] Нижегородцев предупреждают о вероятности ЧС из-за сильных морозов
15 февраля 2021 13:55  [182] "Стригино" приняло первый после закрытия границ международный рейс
15 февраля 2021 13:28  [150] Новое медоборудование поступило в нижегородскую детскую больницу №1
Общество

Первую в мире тест-систему для выявления британского штамма коронавируса создали в России

15 февраля 2021 16:55  [47] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Первую в мире тест-систему для выявления британского штамма коронавируса (N501Y) создали в России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Тест-систему разработал Центральный НИИ Эпидемиологии.

Новая тест-система выявляет наличие данного штамма за счет особого подбора олигонуклеотидов (фрагмент ДНК или РНК, - прим. ред.), которые эффективно вызывают ответную реакцию вируса "британской" мутации. 

"Это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой", - пояснили в ведомстве.

Отмечается что набор реагентов успешно прошел клинические испытания. Их также можно использовать для разработки реагентов по выявлению других мутаций коронавируса.

Напомним, что сейчас существует так называемый британский штамм коронавируса, и российские ученые изучают его. Он был зарегистрирован в январе у россиянина, вернувшегося из Великобритании в конце 2020 года. 

Как ранее рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, этот штамм коронавируса более заразен. То есть, один человек может заразить большее количество людей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Коронавирус Роспотребнадзор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph