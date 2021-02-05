Первую в мире тест-систему для выявления британского штамма коронавируса создали в России Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Первую в мире тест-систему для выявления британского штамма коронавируса (N501Y) создали в России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Тест-систему разработал Центральный НИИ Эпидемиологии.

Новая тест-система выявляет наличие данного штамма за счет особого подбора олигонуклеотидов (фрагмент ДНК или РНК, - прим. ред.), которые эффективно вызывают ответную реакцию вируса "британской" мутации.

"Это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой", - пояснили в ведомстве.

Отмечается что набор реагентов успешно прошел клинические испытания. Их также можно использовать для разработки реагентов по выявлению других мутаций коронавируса.

Напомним, что сейчас существует так называемый британский штамм коронавируса, и российские ученые изучают его. Он был зарегистрирован в январе у россиянина, вернувшегося из Великобритании в конце 2020 года.

Как ранее рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, этот штамм коронавируса более заразен. То есть, один человек может заразить большее количество людей.