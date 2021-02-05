ЗС НО предлагает создать координационный совет по работе с ветеранскими организациями Общество

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Координационный совет по работе с ветеранскими организациями предлагается создать в Законодательном собрании Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Предложение о создании совета прозвучало 15 февраля в ходе встречи председателя ЗС НО Евгения Люлина с руководителями ветеранских организаций области.

В ходе встречи также обсуждались вопросы о создании интерактивной книги памяти "Нижегородская область – Родина Героев", рассматривалась текущая деятельность "Парка Победы" и перспективы его дальнейшего развития, а также организацию работы ресурсного центра социального проектирования для ветеранских организаций. Особое внимание участники уделили вопросу военно-патриотического воспитания детей. Как было отмечено, мероприятия этой направленности нужно проводить систематически и создать на базе каждой школы центр, где могли бы проводиться просветительские и практические уроки.

"Афганская война стала символом воинской чести. Поэтому в день вывода войск из Афганистана мы отмечаем День памяти о россиянах, исполнявших свой служебный и воинский долг за пределами России, вспоминаем всех, кто воевал не только в Афганистане, но и в Корее, Вьетнаме, Анголе, Сирии, в "горячих точках" бывшего СССР, в Чеченской республике и Дагестане", - поделился Евгений Люлин.

"Сейчас в мире по-прежнему неспокойно. И снова наши военнослужащие, рискуя жизнью, защищают интересы России, обеспечивают безопасность наших границ и российских граждан. Хочу отметить, что те, кто воюет за Родину, выросли на примере ветеранов Афганской войны. В связи с этим, сегодня мы обсудили вопрос о внедрении военно-патриотического воспитания в школах Нижнего Новгорода и региона. Кроме того, у ветеранов существует множество проблем и вопросов, которые требуют особого контроля. На сегодняшней встрече мы пришли к решению, что при Законодательном собрании Нижегородской области необходимо создать координационный совет по работе с ветеранскими организациями", - добавил председатель регионального парламента.

"После принятия федерального закона "О патриотическом воспитании", Нижегородская область в числе 10 субъектов РФ вошла в пилотный проект, и в каждой школе теперь появится советник по военно-патриотическому воспитанию. У нас в области проживают 26 тысяч ветеранов. Нужно привлекать этих людей к работе. Помню, в моей школе работал военрук-фронтовик, он был для меня примером для подражания. Правда, тогда никого не нужно было учить любить Родину, в каждой семье были свежи воспоминания о войне. Сейчас же ситуация иная", - сказал председатель комитета Законодательного собрания по экономике и промышленности Василий Суханов.

"Сегодня у нас с председателем Законодательного собрания Евгением Люлиным состоялся достаточно откровенный и серьезный диалог. Действительно, сейчас ветеранские организации испытывают некоторые трудности, так как пандемия коронавирусной инфекции ставила отпечаток и на нашем сообществе. На сегодняшней встрече нам удалось рассмотреть наиболее важные и проблематичные вопросы, а также обсудить перспективы развития военно-патриотического воспитания молодежи. Уверен, что наше взаимодействие будет продолжено", - отметил присутствовавший на встрече председатель Нижегородской региональной общественной организации "Ветераны боевых действий" Михаил Тараканов.