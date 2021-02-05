Историческую выставку "Без срока давности" в Нижнем Новгороде уже посетили 675 человек Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Историческую выставку "Без срока давности" в Нижнем Новгороде по данным на 15 февраля уже посетили 264 человека. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Нижегородская область в этом году стала одним из 63 регионов России, где представлена экспозиция выставки, которая открылась 8 февраля. В экспозиции собраны архивные документы, рассказывающие о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории.

"Выставка отражает различные аспекты реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, травлю голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования, преступления против детства, принудительные работы и угон мирного населения в Германию, уничтожение граждан, находящихся в больницах и других лечебных учреждениях", - сообщается в аннотации к выставке.

Экспозиция охватывает все регионы, оккупированные в годы Великой Отечественной войны, испытавшие на себе политику геноцида советского народа.