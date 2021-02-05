День массового спорта прошел в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Спортивные мероприятия, посвященные Дню массового спорта, прошли с 13 по 14 февраля в ФОКах Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В игровых состязаниях участвовали все желающие любого возраста. Цель спортивно-развлекательных мероприятий – привлечение детей к регулярным занятиям физической культуры и пропаганда здорового образа жизни.

Спортивно-массовые мероприятия включали в себя зарядку на свежем воздухе, перетягивание каната, эстафеты, хоккейные турниры.

Так, в Лукоянове спортивный праздник прошел на футбольном поле ФОКа, главный акцент организаторы сделали на привлечение к играм детей, формат конкурсов был также ориентирован на участие семей. А в ФОКе р.п. Воскресенское участники смогли продемонстрировать свое мастерство в езде на санках и сразиться в хоккей на ледовой площадке. Юные спортсмены Починковского района смогли попробовать свои силы в лыжной гонке.

В Нижнем Новгороде, в санаторно-лесной школе, прошли зимние игры и викторины с участием волонтеров #МыВместе и молодежно-патриотической организации "Наследие".

"День массового спорта проходил под эгидой федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Именно благодаря таким увлекательным мероприятиям дети приобщаются к здоровому образу жизни, получают необходимую общефизическую подготовку и в итоге приходят в спортивные секции, а потом достигают высоких результатов в спорте", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Федеральный проект "Спорт – норма жизни" входит в национальный проект "Демография", утвержденный в рамках указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Его реализация началась в 2019 году. Основная цель проекта "Спорт – норма жизни" - создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, а также повышение числа граждан, занимающихся физкультурой на регулярной основе.