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Общество

Акция "Спорт каждый день" прошла в Нижнем Новгороде

15 февраля 2021 18:56  [59] Общество

Акция "Спорт каждый день" прошла в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе НРО "Единая Россия".

В рамках акции региональное отделение партии организовало для воспитанников детского дома №3 Нижнего Новгорода спортивный праздник. Для ребят провели зарядку на свежем воздухе, организовали подвижные игры, также все желающие приняли участие в мастер-классе, во время которого подростки учились технике ходьбы и бега на лыжах.

"Большую радость вызвали у детей выступления дрессированных собак и ростовая кукла в виде большого белого медведя", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, активисты "Единой России" вручили детям подарки: несколько комплектов для занятий лыжным спортом, а для любителей футбола - мячи.

Как рассказал инструктор по физической культуре детского дома Алексей Пануров, большинство ребят с удовольствием занимаются спортом.

"Увлекаются и мальчишки, и девчонки. Среди любимых видов спорта – лыжи, футбол, также популярны занятия на тренажерах. Поэтому комплекты для лыжного спорта и футбольные мячи – это актуальный и приятный подарок", - сказал Алексей Пануров.

Секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Приокского района Нижнего Новгорода Андрей Петров отметил, что развитие массового спорта – основа воспитания здорового и социально активного подрастающего поколения.

"Интерес к спорту и активному отдыху надо прививать с детства. Мы были приятно удивлены, что многие ребята отлично катаются на лыжах, и сами могли бы дать уроки новичкам. Мы привезли в подарок спортивный инвентарь, чтобы они продолжали и дальше оттачивать свое спортивное мастерство", - сказал он.

Акция "Спорт каждый день" организована Центром поддержки гражданских инициатив сторонников партии "Единая Россия" и приурочена ко Дню зимних видов спорта в России.

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Теги:
Акции Единая Россия Спорт
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