Нижний сегодня: главные события дня

Директора АО "Специализированный застройщик Нижегородской области" подозревают во взяточничестве
Директора "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" подозревают во взяточничестве. Следователи полагают, что директор получил от руководителя строительной компании в качестве взятки имущество в виде строительных материалов на сумму 1,19 млн рублей. Эта взятка предназначалась за приемку строящегося дома, а также за общее покровительство по службе. В настоящее на работе и дома у подозреваемого проходят обыски.
Детсады в Нижнем Новгороде 20 февраля закроются на 1 час раньше
Суббота 20 февраля в этом году является рабочим днем. Детсады в Нижнем Новгороде в субботу закроются на 1 час раньше. Школы города, где введен шестидневный график обучения, в субботу продолжат работу в обычном режиме.
Нижегородцев предупреждают о вероятности ЧС из-за сильных морозов
16 февраля в областном центре и в западной половине региона ожидается мороз -30°. Именно поэтому увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах и линиях энергосистем в связи с их перегрузкой. Прогнозируется увеличение количества пожаров, вызванных нагрузками на системы электроснабжения. Возможны случаи переохлаждения и обморожения среди населения.
Провал грунта произошел на жилой улице в Павловском районе
Инцидент произошел накануне - 14 февраля в 21:15 в деревне Бабасово Павловского района. Карстовый провал имеет глубину около 5 метров, длину - около 10 метров. Провал произошел всего лишь в трех метрах от жилого дома, который используется как дачный, и в 100 метрах от ближайшего жилого дома.
Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 23 районах Нижегородской области
Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 23 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 91 302 человек, из которых 39 660 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 51 642 – за пределами областного центра.
Доппоезд будет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с февраля 2021 года
Фирменный поезд № 35/36 "Нижегородец" вводится из-за повышенного спроса на пассажирские перевозки между Нижним Новгородом и Москвой.
Глеб Никитин опроверг принудительную вакцинацию от коронавируса на нижегородских предприятиях
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опроверг принудительную вакцинацию от коронавируса на нижегородских предприятиях. Одна из нижегородок на странице губернатора в сети Instagram спросила Глеба Никитина, могут ли на предприятии "заставить" делать прививку от ковида?". Глава региона ответил ей, что вакцинация от коронавируса является добровольной.
Суд в Нижнем Новгороде признал экс-главу Марий Эл виновным в получении взятки
Нижегородский районный суд признал бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки в особо крупном размере. Оглашение приговора началось сегодня и продлится до 24 февраля. "Маркелов, будучи должностным лицом, получил взятку в виде денег через посредника", - сказала сегодня судья в ходе оглашения приговора. Маркелова также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении оружия.
Комплекс апартаментов и технопарк могут появиться на пл. Сенной в Нижнем Новгороде
Концепция предполагает не только строительство технопарка и жилых домов, но и открытия там детского центра и центра инновационной медицины. Кроме того запланирован общий стилобат (двор, который находится на возвышении, опирающийся на колонны) с конгресс-холлом, торговым центром и фудкортом.
"Стригино" приняло первый после закрытия границ международный рейс
Первый рейс из Еревана в Нижний Новгород был выполнен 13 февраля. Возможностью прилететь прямым регулярным рейсом из столицы Армении в Нижний Новгород воспользовались 92 пассажира.
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