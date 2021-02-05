Нижний сегодня: главные события дня

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Анонсы событий для СМИ на 16 февраля 2021 года
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15 февраля 2021 19:31  [129] Общество

Директора АО "Специализированный застройщик Нижегородской области" подозревают во взяточничестве

Директора "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" подозревают во взяточничестве. Следователи полагают, что директор получил от руководителя строительной компании в качестве взятки имущество в виде строительных материалов на сумму 1,19 млн рублей. Эта взятка предназначалась за приемку строящегося дома, а также за общее покровительство по службе. В настоящее на работе и дома у подозреваемого проходят обыски.

Детсады в Нижнем Новгороде 20 февраля закроются на 1 час раньше

Суббота 20 февраля в этом году является рабочим днем. Детсады в Нижнем Новгороде в субботу закроются на 1 час раньше. Школы города, где введен шестидневный график обучения, в субботу продолжат работу в обычном режиме.

Нижегородцев предупреждают о вероятности ЧС из-за сильных морозов

16 февраля в областном центре и в западной половине региона ожидается мороз -30°. Именно поэтому увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах и линиях энергосистем в связи с их перегрузкой. Прогнозируется увеличение количества пожаров, вызванных нагрузками на системы электроснабжения. Возможны случаи переохлаждения и обморожения среди населения.

Провал грунта произошел на жилой улице в Павловском районе

Инцидент произошел накануне - 14 февраля в 21:15 в деревне Бабасово Павловского района. Карстовый провал имеет глубину около 5 метров, длину - около 10 метров. Провал произошел всего лишь в трех метрах от жилого дома, который используется как дачный, и в 100 метрах от ближайшего жилого дома.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 23 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 23 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 91 302 человек, из которых 39 660 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 51 642 – за пределами областного центра.

Доппоезд будет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с февраля 2021 года

Фирменный поезд № 35/36 "Нижегородец" вводится из-за повышенного спроса на пассажирские перевозки между Нижним Новгородом и Москвой.

Глеб Никитин опроверг принудительную вакцинацию от коронавируса на нижегородских предприятиях

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опроверг принудительную вакцинацию от коронавируса на нижегородских предприятиях. Одна из нижегородок на странице губернатора в сети Instagram спросила Глеба Никитина, могут ли на предприятии "заставить" делать прививку от ковида?". Глава региона ответил ей, что вакцинация от коронавируса является добровольной.

Суд в Нижнем Новгороде признал экс-главу Марий Эл виновным в получении взятки

Нижегородский районный суд признал бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки в особо крупном размере. Оглашение приговора началось сегодня и продлится до 24 февраля. "Маркелов, будучи должностным лицом, получил взятку в виде денег через посредника", - сказала сегодня судья в ходе оглашения приговора. Маркелова также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении оружия.

Комплекс апартаментов и технопарк могут появиться на пл. Сенной в Нижнем Новгороде

Концепция предполагает не только строительство технопарка и жилых домов, но и открытия там детского центра и центра инновационной медицины. Кроме того запланирован общий стилобат (двор, который находится на возвышении, опирающийся на колонны) с конгресс-холлом, торговым центром и фудкортом.

"Стригино" приняло первый после закрытия границ международный рейс

Первый рейс из Еревана в Нижний Новгород был выполнен 13 февраля. Возможностью прилететь прямым регулярным рейсом из столицы Армении в Нижний Новгород воспользовались 92 пассажира.

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