Рекордные пробки в 10 баллов зарегистрированы в Нижнем Новгороде Общество

Фото: https://yandex.ru/maps

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Рекордные пробки в 10 баллов зарегистрированы в Нижнем Новгороде. Об этом свидетельствуют данные портала Яндекс.

Согласно информации, по данным на 08:30 16 февраля в городе парализовано движение на ряде улиц. В частности, сложная ситуация на улицах Максима Горького, Ванеева, Родионова, Звездинке, Белинского, Тимирязева, Новикова-Прибоя, Советской, Пролетарской, Сергея Акимова, проспекте Гагарина, проспекте Ленина, Окском съезде.

Также в пробках стоит метромост в сторону центральной части города.

Напомним, что дорожные службы ликвидируют последствия почти трехдневного снегопада в Нижнем Новгороде. По информации синоптиков, на территории Нижегородской области 12, 13 и 14 февраля 2021 года выпало от 40 до 90% месячной нормы снега. За двое суток высота снежного покрова в регионе выросла на 15-25 см.

На ряде улиц запрещена парковка вплоть до 17 февраля.