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Общество

Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода

16 февраля 2021 10:24  [4] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 16 февраля 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.

Это связано с проведением плановых работ на сетях.

В Нижегородском районе под отключение попали дома по адресам:
- ул. Новая, 31, 
- ул. Горького, 222, 
- ул. Белинского, 120/38,
- ул. Трудовая,36

Там с 9:00 до 15:00 будет отсутствовать электроснабжение.

Кроме того, в Советском районе в двух домах с 9:00 отключили горячую воду. Речь идет о домах 38 и 39 по ул. Ивлеева. Водоснабжение планируется возобновить к 17:00.

Напомним,  накануне в Сормовском и Канавинском районах частично отключали свет, горячую и холодную воду. 

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Теги:
Ремонтные работы Советский район
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