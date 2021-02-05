Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 16 февраля 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.



Это связано с проведением плановых работ на сетях.



В Нижегородском районе под отключение попали дома по адресам:

- ул. Новая, 31,

- ул. Горького, 222,

- ул. Белинского, 120/38,

- ул. Трудовая,36



Там с 9:00 до 15:00 будет отсутствовать электроснабжение.



Кроме того, в Советском районе в двух домах с 9:00 отключили горячую воду. Речь идет о домах 38 и 39 по ул. Ивлеева. Водоснабжение планируется возобновить к 17:00.



Напомним, накануне в Сормовском и Канавинском районах частично отключали свет, горячую и холодную воду.