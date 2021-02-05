Еще один человек погиб в ДТП в Нижегородской области 16 февраля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Еще один человек погиб в ДТП в Нижегородской области 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, информация о столкновении двух автомашин поступила в Центр управления в кризисных ситуациях утром 16 февраля.

Автоавария произошла на участке федеральной трассы М-7 "Волга" в Кстовском районе региона. В результате ДТП пострадали три человека, из них погиб один человек, детей среди пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что 16 февраля в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли два человека. Автомобиль вспыхнул.