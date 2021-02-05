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Еще один человек погиб в ДТП в Нижегородской области 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По информации ведомства, информация о столкновении двух автомашин поступила в Центр управления в кризисных ситуациях утром 16 февраля.
Автоавария произошла на участке федеральной трассы М-7 "Волга" в Кстовском районе региона. В результате ДТП пострадали три человека, из них погиб один человек, детей среди пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что 16 февраля в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли два человека. Автомобиль вспыхнул.
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