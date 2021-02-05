Автомобили арестованы у жителей Кстова за долги за отопление и горячую воду Общество

Фото: пресс-служба компании

Автомобили арестованы у жителей Кстова за долги за отопление и горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс".

Согласно информации, это произошло в ходе совместного рейда, проведенного организацией и сотрудниками службы судебных приставов.

Сумма задолженности двух автовладельцев составила чуть более 114 тыс рублей. Транспортные средства будут возвращены хозяевам при условии, что они в течение 10 дней погасят долги за отопление и горячую воду, а также оплатят исполнительский сбор службы судебных приставов, услуги эвакуатора и содержание транспорта на штрафстоянке. Если указанные средства не поступят, машины будут реализованы через специализированную организацию. Часть вырученных от продажи автомобилей направят на погашение долга за коммунальные услуги.

"Мы регулярно напоминаем гражданам о необходимости своевременно оплачивать отопление и горячую воду и о последствиях неоплаты. К сожалению, имеются неплательщики, которые безответственно относятся к этому вопросу. Именно они и оказываются в ситуации, когда блокируются счета, арестовываются автомобили и приходят судебные приставы. Каждый житель города знает, есть ли у него долг. А наличие неоплаченной задолженности означает, что документы сформированы или уже поданы в суд для принудительного взыскания. Поэтому рекомендуем кстовчанам своевременно оплачивать отопление и горячую воду", - подчеркнул директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

СПРАВКА:

АО "ЭнергосбыТ Плюс" – объединенная энергосбытовая компания Группы "Т Плюс" с сетью из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Компания обслуживает более 120 тыс организаций и более 3,4 млн домохозяйств.

Компания имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, что означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия.

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" является агентом, оказывающим услуги по исполнению сбытовых функций поставщику отопления и ГВС филиалу "Нижегородский" ПАО "Т Плюс".