Сотрудники нижегородского МВД проводили служебных лошадей на пенсию Общество

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Сотрудники ГУ МВД России по Нижегородской области проводили служебных лошадей на пенсию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации, сотрудники ведомства передали в безвозмездное пользование трех возрастных служебных лошадей орловской рысистой породы представителям "Центра доступного туризма Тонкинского района Нижегородской области".

Как отметил командир кавалерийского взвода полка ППСП Управления МВД России по Нижнему Новгороду капитан полиции Алексей Бельчиков, теперь лошади будут использоваться для иппотерапии и работать с детьми с ограниченными возможностями.

В региональном МВД отметили, что взамен вышедшим на пенсию лошадям были закуплены три молодых жеребца орловской рысистой породы, которые будут использоваться для нужд конной полиции.

Напомним, что во время эпидемии коронавируса конная полиция контролировала самоизоляцию граждан в Нижегородской области.