В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
Новая схема на Циолковского
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
16 февраля 2021 12:51  [71] Выставка студенческих плакатов откроется в Нижнем Новгороде 28 февраля
15 февраля 2021 18:25  [196] Историческую выставку "Без срока давности" в Нижнем Новгороде уже посетили 675 человек
15 февраля 2021 14:55  [250] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 15 по 21 февраля 2021 года
13 февраля 2021 16:28  [669] Выставка "Твое сознание не знает границ" откроется в Нижнем Новгороде 18 февраля
12 февраля 2021 10:32  [616] Принадлежавшую красноармейцу Маслову флягу показали на выставке "Без срока давности" в Нижнем Новгороде
11 февраля 2021 13:20  [906] Нижегородский театр оперы и балета сыграл "Свадьбу Фигаро" спустя десять месяцев
10 февраля 2021 11:35  [359] Историческая выставка "Без срока давности" открылась в Нижнем Новгороде
10 февраля 2021 08:47  [400] Восемь постановок для незрячих нижегородцев планируется показать в оперном театре в 2021 году
09 февраля 2021 10:40  [557] "Вектор развития театра - баланс между новизной и академичностью", - Юрий Медяник
08 февраля 2021 15:00  [483] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 8 по 14 февраля 2021 года
Культура и отдых

Выставка студенческих плакатов откроется в Нижнем Новгороде 28 февраля

16 февраля 2021 12:51  [71] Культура и отдых

Фото: Организаторы

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Выставка лучших студенческих плакатов Школы Дизайна Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) пройдет в Нижнем Новгороде с 28 февраля по 14 марта. Об этом сообщают организаторы.

Экспозиция будет представлена в Доме Архитектора.

"Представленные плакаты — это часть проектов второго учебного модуля, когда ребята занимаются визуальными коммуникациями, создают серии шрифтовых и графических плакатов. Каждый из наших первокурсников делает как минимум 12 плакатов, из этого количества мы выбрали шорт-лист в 200 листов, а в экспозицию в конечном итоге вошло чуть больше ста", — рассказывает сокуратор выставки, руководитель направления "Коммуникационный дизайн" в Школе дизайна Митя Харшак.

Официальная церемония открытия выставки состоится 28 февраля в 14:00 в Доме Архитектора (2 этаж). На открытии выставки будет проведена презентация новой образовательной программы "Дизайн".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка Студенты Художник
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph