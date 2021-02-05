Выставка студенческих плакатов откроется в Нижнем Новгороде 28 февраля Культура и отдых

Фото: Организаторы

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Выставка лучших студенческих плакатов Школы Дизайна Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) пройдет в Нижнем Новгороде с 28 февраля по 14 марта. Об этом сообщают организаторы.

Экспозиция будет представлена в Доме Архитектора.

"Представленные плакаты — это часть проектов второго учебного модуля, когда ребята занимаются визуальными коммуникациями, создают серии шрифтовых и графических плакатов. Каждый из наших первокурсников делает как минимум 12 плакатов, из этого количества мы выбрали шорт-лист в 200 листов, а в экспозицию в конечном итоге вошло чуть больше ста", — рассказывает сокуратор выставки, руководитель направления "Коммуникационный дизайн" в Школе дизайна Митя Харшак.

Официальная церемония открытия выставки состоится 28 февраля в 14:00 в Доме Архитектора (2 этаж). На открытии выставки будет проведена презентация новой образовательной программы "Дизайн".