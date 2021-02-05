Производители просят поднять цену на колбасу и сосиски Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Мясопереработчики требуют от ритейлеров повышения закупочных цен на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски.

Как сообщили “Ъ” сами производители, в связи с подорожанием свинины и мяса курицы, закупочные цены на готовую продукцию необходимо увеличить на 10–15%.

По словам крупного переработчика мяса, если в феврале 2020 года 1 кг тушки бройлера первой категории стоил 87–92 рублей, а свинина на кости стоила 119 рублей, то сегодня стоимость варьируется от 134 до 138 рублей.

Также переработчики предупреждают, что в 2021 году могут вырасти цены и на говядину - примерно на 15% год к году, и единственный способ производителей сохранить маржу - это транслировать повышение цен для розницы.

Между тем, не все переработчики мясной продукции уверены, что получится договориться об увеличении закупочных цен для магазинов. "Поднять стоимость на прилавках сейчас проблематично из-за социальных факторов и контроля властей за ценообразованием", - считает руководитель одного из крупнейшего российского производителя продукции из мяса.

Но ряд экспертов полагает, что рост цен на мясо является неизбежным. Что касается свинины, то в опте сейчас наблюдается дисбаланс: в декабре из-за вспышек АЧС пришлось уничтожить до 500 тысяч свиней. Мясо цыпленка-бройлера дорожает из-за фиксации стоимости комбикорма на высокой планке - в среднем 18 тысяч рублей за тонну. Кроме того, почти по всей Евразии распространяется птичий грипп, в результате сократились поголовье и производство, что привело к снижению объема предложения.

В Минсельхозе сообщили “Ъ”, что пока не получали обращения мясопереработчиков. Но причин для роста цен там не видят. В министерстве отметили, что в начале года наблюдалось снижение цен на свинину вследствие перенасыщения рынка, аналогичная ситуация складывается и на рынке мяса птицы. По данным Минсельхоза, цены на убойное куриное мясо сейчас даже чуть ниже, чем два года назад.