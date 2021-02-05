ЛУКОЙЛ поддержал лыжные соревнования для кстовских школьников Общество

Фото: Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Очередные соревнования по лыжным гонкам "Холодные игры" среди школьников состоялись 4 февраля в селе Работки Кстовского района. Об этом сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Соревнования прошли в рамках одноименного проекта, ставшего победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ". Организатором выступила спортивная школа №1 Кстовского района.

На стартовую линию лыжни вышли учащиеся 1–7-х классов Чернышихинской, Работкинской, Прокошевской, Кисловской и Ликеевской школ. Дистанции для участников категорировались в зависимости от возраста и составили от 0,5 до 1,5 километра.

Победители и призеры соревнований были награждены почетными грамотами, кубками и медалями. Всего в мероприятии приняли участие около 70 человек.

Спортивная школа №1 с проектом "Холодные игры" одержала победу в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в 2019 году. На грантовые средства было закуплено спортивное оборудование и проведены первые соревнования, которые стали ежегодными. Их цель – популяризация лыжного спорта в Кстовском районе.