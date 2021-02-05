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Мужчина погиб на пожаре в гараже в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно приведенной информации, сообщение о возгорании гаража в Городецком районе региона поступило днем 16 февраля.
Отмечается, что площадь пожара составила 24 кв.м. При пожаре погиб один человек - мужчина.
Ранее также сообщалось, что крупный пожар произошел на складе в Нижнем Новгороде 8 февраля.
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