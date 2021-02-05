Мужчина погиб на пожаре в гараже в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина погиб на пожаре в гараже в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно приведенной информации, сообщение о возгорании гаража в Городецком районе региона поступило днем 16 февраля.

Отмечается, что площадь пожара составила 24 кв.м. При пожаре погиб один человек - мужчина.

Ранее также сообщалось, что крупный пожар произошел на складе в Нижнем Новгороде 8 февраля.