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Группа "Открытие": автопром и электроника стали лидерами по оборотам таможенных платежей в IV квартале 2020 года

16 февраля 2021 14:57  [112] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Группа "Открытие": автопром и электроника стали лидерами по оборотам таможенных платежей в IV квартале 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, более 55% таможенных поступлений в бюджет РФ в IV квартале 2020 года пришлось на автомобильную промышленность и электронику. Существенный спад оборотов продемонстрировал фармрынок. Как пандемия и законодательные инициативы повлияли на отраслевые обороты в 2020 году, рассказали аналитики "Таможенной карты" (входит в группу банка "Открытие").

Согласно исследованию, проведенному аналитиками платежного сервиса "Таможенная карта", доля таможенных платежей в федеральный бюджет компаний автомобильного сектора в октябре-декабре минувшего года составила 30,8%, что на треть больше по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Таможенные перечисления участников рынка электроники и электротоваров обеспечили 25,3% общих поступлений в бюджет в последние три месяца 2020 года. Совокупная доля оборотов таможенных платежей компаний автопрома и электроники в IV квартале 2020 года составила 56,1%.

"2020 год бросил вызов мировой экономике. Пандемия и связанные с ней ограничения не могли не отразиться на участниках внешнеэкономической деятельности. В этом смысле сфера ВЭД – одна из наиболее чувствительных к внешним факторам отраслей. Вопреки самым пессимистичным прогнозам, в этом секторе мы наблюдаем рост в ряде сегментов экономии: автомобильном секторе, электротоваров, электронике и других. Данные сегменты являются приоритетными направлениями в "Таможенной карте", — отметила председатель совета директоров "Таможенной карты", заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

По ее словам, в рамках реализации стратегии компания предлагает цифровизацию сервисов трансграничной торговли, объединив их в единую платформу. Обновленная "Таможенная карта" сегодня – не только расчетный сервис, но и возможность формирования управленческих отчетов, заполнение и передача деклараций, юридическое сопровождение. Накопленная компанией экспертиза в вопросах трансграничной торговли и таможенного оформления позволяет нам работать с разными сегментами: как с крупнейшими участниками, так и с клиентами МСБ".

По мнению экспертов "Таможенной карты", рост импортных платежей в автопроме обусловлен несколькими факторами. Осенью 2020 года на рынке наблюдался дефицит автомобилей, связанный с апрельским карантином автозаводов. Покупательский спрос подогрела и ситуация с ослаблением рубля: с начала осени доллар вырос в цене с 74 рублей до 78 (с пиком около 80 рублей), курс евро преодолел отметку в 90 рублей. Оживление потребительской активности и спад производства, связанные с COVID-19, обеспечили кратное увеличение стоимости автомобилей и, соответственно, оборотов импортных производителей.

Увеличение таможенных оборотов в сегменте электроники и электротоваров аналитики "Таможенной карты" связывают с переходом россиян на "удаленку" и дистанционное обучение из-за пандемии, а также высокой популярностью видеоигр. Это спровоцировало рост продаж персональных компьютеров, ноутбуков и аксессуаров к ним в 2020 году. Коронавирусные ограничения также подстегнули спрос на бытовую технику и электронику: люди стали больше тратиться на обустройство своих домов, где они теперь проводят больше времени. Дополнительным драйвером для рынка бытовой техники и электроники стала девальвация рубля в 2020 году.

Эксперты "Таможенной карты" также указывают на рост оборотов в октябре-декабре 2020 года продовольственных и непродовольственных отраслей (+26% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году). Упавший в начале 2020 года спрос крупным игрокам удалось восстановить путем стимулирования продаж и перехода ритейла в онлайн.

Вместе с тем в "Таможенной карте" отметили резкое сокращение в последние три месяца 2020 года оборотов в отрасли "Медицина и фармацевтика" (-36% по сравнению с IV кварталом 2019 года). Основной причиной падения оборотов аналитики назвали проблемы, вызванные сбоем в системе маркировки лекарств в конце 2020 года.

"Мы ожидаем в первом полугодии 2021 года продолжение роста объемов импорта и роста его доли (до 70%) в общих сборах ФТС. Драйверами, по нашему мнению, останутся автопром и электроника, что будет сопровождаться ростом цен на данную продукцию. Кроме того, мы ожидаем рост оборотов и транзакционной активности российских импортеров малого и среднего бизнеса, которые показали положительную динамику в четвертом квартале 2020 года", — резюмировал генеральный директор "Таможенной карты" Андрей Возмилов.

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