Движение транспорта по участку проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде временно ограничат Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта по участку проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде временно ограничат. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Согласно предоставленной информации, участок ул. Лоскутова и местного проезда вдоль дома №29 по пр. Гагарина 18 и 20 февраля с 07:00 до 20:00 будет закрыт для проезда автомашин.

При этом 19 февраля с 14:00 до 22:00 и 21 февраля с 10.00 до 20:00 движение транспорта будет ограничено по улице Лоскутова на участке проспекта Ильича до проспекта Кирова.

Напомним также, что нижегородцев предупредили об эвакуации мешающих уборке снега машин. Речь идет об улицах Алексеевской, Верхне-Волжский и Нижне-Волжской набережных, улицах Минина и Горького, площади Горького, а также улицах Пискунова, Рождественской, Октябрьской, Добролюбова, Ильинской и Ковалихинской.

Действие запрета продлится с 21:00 12 февраля до 09:00 17 февраля.