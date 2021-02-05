Нижегородское правительство обратится в минкульт РФ для реставрации литературного музея Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Правительство Нижегородской области планирует обратиться в министерство культуры России по вопросу выделения дополнительного финансирования на реставрацию литературного музея им. Горького (ул. Минина, 26). Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве культуры региона.

В ведомстве пояснили, что после пожара приходится проводить корректировку проектно-сметной документации на реставрацию объекта, подготовленной ранее.

"Без проведения корректировки ПСД не представляется возможным определить объем средств, необходимых для полного восстановления музея", - сказали в региональном минкульте.

После этого соответствующая заявка будет направлена в минкульт России.

Напомним, нижегородский литературный музей планируется отреставрировать к 2022 году.

В рамках муниципального контракта предусмотрены: незначительная перепланировка помещений цокольного этажа; ремонт кровли, стен, потолков и лестниц; расчистка стен, потолков и лепнины от старой краски и новая окраска; замена покрытия пола вестибюля главного входа на мозаику из природных камней; реставрация лепного и деревянного декора, тканей, паркета, дверей, подоконников; воссоздание утраченных декоративных элементов декора потолочных тяг и розеток зальных помещений; организация наружного освещения; реставрация существующей системы вентиляции с установкой новых решеток.

Кроме того, планируется благоустроить территорию вокруг реставрируемого здания, восстановить отмостку, построить площадки для литературного чтения и летнего кафе.

Ранее сообщалось, что реставрация Литературного музея по данным на 26 января 2021 года выполнена на 27%.

Напомним, что в здании музея во время реставрации вечером 25 июня 2020 года произошел пожар. Площадь возгорания составила 500 кв.м. В результате оказались повреждены помещения первого этажа, чердак и кровля. Причиной возгорания названо "Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования" (проблемы с проводкой).

Отметим, что музей находился на реставрации с 29 ноября 2019 года. На работы в здании Литературного музея было выделено около 140 млн рублей.

После пожара администрация Нижнего Новгорода приняла решение об одностороннем расторжении контракта с ООО "АВК Групп". Однако, 31 июля, чтобы оспорить это, компания подала иск в арбитражный суд. В результате было заключено мировое соглашение.

СПРАВКА:

Здание музея входит в границы исторической территории "Старый Нижний Новгород" и является объектом культурного наследия регионального значения. Дом был построен в 1882 году на месте двух особняков архитектором Николаем Григорьевым для семьи Бурмистровых. Варвара Бурмистрова после Октябрьской революции добровольно отдала свой дом для организации музея. Некоторое время дом занимала школа им.Карла Маркса. После ремонта в 1927 году в здании разместились курсы Губкома, а с 1934 года в особняке располагается Литературный музей им.Горького.