Нижегородские производители увеличили продажи медоборудования в 2 раза Бизнес

Фото: Предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

Нижегородские производители в 2020 году увеличили продажи медицинской продукции в 2 раза по сравнению с 2019 годом – до 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, значительный рост обусловлен закупками медицинского оборудования для нужд сферы здравоохранения.

"На сегодняшний день наиболее востребованными медицинскими изделиями нижегородского производства являются мониторы пациентов для реанимационных отделений, оборудование для скорой медицинской помощи и оснащения коечного фонда, развернутого в рамках борьбы с коронавирусом", - рассказал Глеб Никитин.

"Важно, что, когда началась пандемия, нижегородские предприятия, в том числе и заводы оборонно-промышленного комплекса, оперативно перестроились и приступили к выпуску необходимых медицинских изделий. Например, завод имени Петровского, который до этого работал исключительно в рамках выполнения гособоронзаказа, в кратчайшие сроки начал выпуск бактерицидных рециркуляторов", - добавил губернатор Нижегородской области.

Рециркуляторы выпускают еще шесть предприятий региона: ПАО "Горьковский завод аппаратуры связи им.А.С.Попова", АО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Пландина", АО "Научно-производственное объединение "Правдинский радиозавод", АО "Научно-производственное предприятие "Салют", ООО "ЕС Сервис" и ООО "Рефрихол".

Всего на выпуске различных медицинских изделий в регионе специализируется более 25 предприятий. Большинство из них - малые и средние.