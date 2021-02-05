"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
Новая схема на Циолковского
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
16 февраля 2021 18:19  [59] Нижегородские производители увеличили продажи медоборудования в 2 раза
16 февраля 2021 17:31  [109] "Автобан" построит более 72 км дорог в 2021 году
16 февраля 2021 15:46  [107] Банк "Открытие": жители ПФО рассчитывают на восстановление личных доходов к концу 2021 года
16 февраля 2021 14:57  [172] Группа "Открытие": автопром и электроника стали лидерами по оборотам таможенных платежей в IV квартале 2020 года
16 февраля 2021 13:23  [173] Производители просят поднять цену на колбасу и сосиски
16 февраля 2021 13:13  [203] Промышленный форум "Локомотивы роста" прошел в Нижегородской области
16 февраля 2021 10:10  [150] Банк "Открытие": стартовала регистрация на Югорский лыжный марафон
15 февраля 2021 16:12  [221] "Женщины-предприниматели после пандемии хотят продолжения развития бизнеса", - исследование
15 февраля 2021 15:46  [281] Проектный офис "Локомотивы роста" открыт в Нижнем Новгороде
15 февраля 2021 14:04  [211] Банк "Открытие" вошел в ТОП-5 банков по размеру портфеля кредитов ИП
Бизнес

Нижегородские производители увеличили продажи медоборудования в 2 раза

16 февраля 2021 18:19  [59] Бизнес

Фото: Предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

Нижегородские производители в 2020 году увеличили продажи медицинской продукции в 2 раза по сравнению с 2019 годом – до 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, значительный рост обусловлен закупками медицинского оборудования для нужд сферы здравоохранения.

"На сегодняшний день наиболее востребованными медицинскими изделиями нижегородского производства являются мониторы пациентов для реанимационных отделений, оборудование для скорой медицинской помощи и оснащения коечного фонда, развернутого в рамках борьбы с коронавирусом", - рассказал Глеб Никитин.

"Важно, что, когда началась пандемия, нижегородские предприятия, в том числе и заводы оборонно-промышленного комплекса, оперативно перестроились и приступили к выпуску необходимых медицинских изделий. Например, завод имени Петровского, который до этого работал исключительно в рамках выполнения гособоронзаказа, в кратчайшие сроки начал выпуск бактерицидных рециркуляторов", - добавил губернатор Нижегородской области.

Рециркуляторы выпускают еще шесть предприятий региона: ПАО "Горьковский завод аппаратуры связи им.А.С.Попова", АО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Пландина", АО "Научно-производственное объединение "Правдинский радиозавод", АО "Научно-производственное предприятие "Салют", ООО "ЕС Сервис" и ООО "Рефрихол".

Всего на выпуске различных медицинских изделий в регионе специализируется более 25 предприятий. Большинство из них - малые и средние.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Промышленность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph