Выставку "Без срока давности" уже посетило около 700 нижегородских школьников и студентов Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства региона

Выставку "Без срока давности" в Центре развития творчества детей и юношества Нижегородской области с момента начала работы посетило около 700 школьников, студентов профессиональных техникумов и колледжей. Об этом сообщают организаторы.

Нижегородская область в этом году стала одним из 63 регионов России, где представлена экспозиция выставки, которая открылась 8 февраля. В экспозиции собраны архивные документы, рассказывающие о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории.

Сегодня - 15 февраля экспозицию осмотрела министр образования, науки и молодежной политики региона Ольга Петрова вместе с учащимися Нижегородской кадетской школы. Экскурсантам рассказали о роли Нижегородской области в приближении Великой Победы, об увековечении памяти погибших защитников Отечества и мирных жителей. Экспонаты выставки напомнили и о страшных зверствах нацистских преступников на оккупированных территориях. Вниманию участников экскурсии были представлены находки, обнаруженные в ходе экспедиций Нижегородской областной молодежной общественной поисковой организации "Курган".

После осмотра экспозиции учащиеся Нижегородской кадетской школы приняли участие в мастер-классе по изготовлению бумажных журавликов в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Посетить выставку можно до 21 февраля 2021 года организованными группами до 10 человек по адресу: Нижний Новгород, пр. Гагарина, 100, ГБУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области".

С 21 февраля по 1 июня 2021 года выставка будет проводиться в муниципалитетах Нижегородской области.

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