ЗС НО хочет инициировать принятие госпрограммы по использованию заброшенных сельхозземель Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу 16 февраля обсудили проект обращения к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву о необходимости скорейшего принятия государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Минсельхоз РФ уже разработал данную программу. Планируемый срок вступления документа в силу - март 2020 года, срок реализации госпрограммы - 2021-2030 годы, ее стоимость превышает 1,41 трлн рублей. В 2021 году на программу должно быть направлено 171,1 млрд рублей, включая 100,6 млрд руб. из федерального бюджета. Госпрограмма позволит обеспечить повышение продовольственной безопасности России и устойчивое развитие АПК.

В Нижегородской области, по данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, в настоящее время общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 2,978 млн га, при этом неиспользуемая пашня составляет 531 тысяч га. А всего по России площадь неиспользуемых сельскохозяйственных земель составляет свыше 40 млн га.

"В Нижегородской области ведется активная работа с заброшенными землями. Важно, чтобы подобная программа была принята на федеральном уровне. Это позволит ввести в оборот земли сельхозназначения, которые сейчас зарастают бурьяном. Этот вопрос актуален для всех регионов России", - сказал заместитель председателя комитета по агропромышленному комплексу Александр Ефремцев.