Прокуратура проводит проверку по факту похищения ребенка в Арзамасе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Прокуратура проводит проверку по факту похищения ребенка в Арзамасе. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.

Согласно информации, ведомством организована проверка исполнения законодательства за соблюдением законов при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества.

Отмечается, что поводом для проведения проверки стал тот факт, что мужчина, обвиняемый в похищении малолетней девочки в Арзамасе, ранее был судим и состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

В прокуратуре отметили, что по результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что суд уже арестовал мужчину, похитившего ребенка в Арзамасе.

Арзамасский городской суд по ходатайству старшего следователя СУ СК РФ, заключил подозреваемого под стражу до 15 апреля 2021 года.