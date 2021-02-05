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Прокуратура проводит проверку по факту похищения ребенка в Арзамасе. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.
Согласно информации, ведомством организована проверка исполнения законодательства за соблюдением законов при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества.
Отмечается, что поводом для проведения проверки стал тот факт, что мужчина, обвиняемый в похищении малолетней девочки в Арзамасе, ранее был судим и состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции.
В прокуратуре отметили, что по результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, что суд уже арестовал мужчину, похитившего ребенка в Арзамасе.
Арзамасский городской суд по ходатайству старшего следователя СУ СК РФ, заключил подозреваемого под стражу до 15 апреля 2021 года.
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