"Нижний Новгород имеет хорошую историю инициативного бюджетирования", - Юрий Шалабаев Общество

Юрий Шалабаев Фото: администрация Нижнего Новгорода

"Нижний Новгород имеет хорошую историю инициативного бюджетирования", - заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, комментируя старт проекта "Вам решать!" в Нижегородской области.

По его словам, когда город участвовал в прошлом году в проекте "Вам решать!", при определении объектов для благоустройства, победила площадь Горького. Уже весной власти приступят к ее ремонту.

"В этом году продолжается достаточно широкая практика, которая имелась и раньше в регионе. Смысл проекта, старт которому дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в возможности жителей того или иного района, города, территории предложить свои идеи об улучшении качества городской среды. И если инициативы проходят определенный конкурсный отбор, на них предусматривается финансирование", - отметил Юрий Шалабаев.

"Сейчас как раз начался отбор проектов, которые будут реализованы уже в этом году. Я призываю нижегородцев принять активное участие в выдвижении своих предложений. Поддержите Нижний Новгород, чтобы в юбилейный для города год у нас появились новые благоустроенные пространства, отремонтированные дороги или другие объекты, запланированные по проекту. Так вы можете принять участие в решении задач местного значения", - сказал в заключение мэр города.

Напомним, что проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" стартовал в Нижегородской области 15 февраля.

Инициативные проекты разделены на 8 номинаций: "Наши дороги", "Наша память", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива".