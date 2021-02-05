Беззаявительный порядок предоставления субсидий на ЖКУ продлен до 1 апреля 2021 года Общество

Фото: пресс-служба компании

Беззаявительный порядок предоставления субсидий на ЖКУ продлен до 1 апреля 2021 года. ОБ этом сообщает пресс-служба ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород".

Согласно информации, предоставление субсидий пролонгируется до 1 апреля 2021 года автоматически, если ранее гражданин предоставлял документы для начисления субсидии. Таким образом, граждане смогут получить господдержку в прежнем размере на следующие шесть месяцев без подачи заявления и документов.

Субсидии на оплату ЖКУ выдаются гражданам на шесть месяцев. Для продления выплаты на следующие полгода необходимо заново подавать заявление и документы. Однако, в период сложной эпидемиологической обстановки до 1 апреля 2021 года выплаты продлеваются автоматически. Для первичного получения субсидий и иной господдержки необходимо обратиться в органы социальной защиты вашего района. Подробнее о социальных выплатах можно узнать на сайте министерства социальной политики Нижегородской области.

При этом в пресс-службе компании отметили, что субсидии на оплату ЖКУ предоставляются потребителям в том случае, если семья не имеет задолженности за коммунальные услуги и платит за ЖКУ более 22% от своих совокупных доходов.

Порядок оформления субсидии также был упрощен с начала 2021 года. Теперь гражданам не требуется предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг и подтверждать отсутствие задолженности по оплате ЖКУ справкой. Государственные органы будут получать необходимую информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.