Свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 17 февраля 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

В трех домах Автозаводского района и одном доме Приокского района проводятся плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства.

Электроэнергия с 8:00 до 10:00 была отключена по адресу - ул. Жукова,1 А.

С 14:00 до 15:00 планируется отключение по адресам - ул. Мельникова, д. 9, 11, 22.

Напомним, накануне свет и горячую воду частично отключали в двух районах Нижнего Новгорода.