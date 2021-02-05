Товарооборот Нижегородской области и Бангладеша в 2020 году составил $925 млн Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Товарооборот Нижегородской области и Народной Республики Бангладеш в 2020 году составил $925 млн. Об этом заявила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

По ее словам, в минувшем году республика стала одним из основных торговых партнеров Нижегородской области. Государство впервые заняло лидирующее место в рейтинге 140 контрагентов региона.

Согласно статистике, объем двустороннего товарооборота составил $925 млн. При этом экспорт нижегородской продукции в Бангладеш составил почти 100% товарооборота.

Ольга Гусева отметила, что в страну поставляется механическое оборудование, электрические устройства и аппаратура связи, так как в республике идет строительство АЭС "Руппур". Экспорт товаров в Бангладеш составил почти 20% от общего объема нижегородского экспорта.

Также в Бангладеш осуществляются поставки нижегородской полиграфической продукции, медицинской техники. При этом основу импорта из страны в Нижегородскую область составляют вата, войлок и растительные текстильные волокна.

Ранее сообщалось, что в структуре товарооборота Нижегородской области на долю поставок за рубеж приходится 63%, или $4,9 млрд.

В целом Нижегородская область в 2020 году сохранила экспорт на уровне 2019 года, то есть в размере $4,9 млрд; импорт снизился на 14,5%, до $2,9 млрд; а в целом внешнеторговый оборот региона составил $7,8 млрд.

При этом Китай и Бангладеш стали лидерами по росту экспорта из Нижегородской области.